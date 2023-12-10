رئيس نقابة الغزل والنسيج يدلى بصوته فى الانتخابات ويدعو العمال للمشاركة

كتبت آية دعبس

أدلى عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد ، باللجنة الفرعية رقم 4 بالمعهد الديني الشيخ محمد سليم زيدان، بكفر موسي عمران مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووجه إبراهيم رؤساء اللجان النقابية بالمحافظات، أمس السبت، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكله منذ شهر والمنعقدة بشكل دائم وعلي مدار الساعة، لمتابعة الانتخابات الرئاسيه ومتطلباتها، والتى تبدأ فعالياتها اليوم الأحد، جاء ذلك عبر تطبيق زووم.

وجاء فى توجيهات رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج لرؤساء اللجان النقابية، التنسيق مع مصانعهم وشركاتهم من أجل تسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، لكى يكتمل عرسنا الديمقراطي واستكمالا لما قدمه عمال الغزل والنسيج من جهود حثيثه وتضحيات كبير لمسانده الدولة المصريه وقيادتها السياسيه متمثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الجمهوريه الجديدة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.