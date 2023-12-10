رئيسة نقل الكهرباء تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

كتبت رحمة رمضان

أدلت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بصوتها الانتخابي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل احدى لجان الاقتراع بالقاهرة الجديدة للتأكيد على حرصها بالمشاركة الإيجابية خلال العملية الانتخابية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت اتخذها كافة الإجراءات اللازمة لتامين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري بدأ من اليوم بمختلف أنحاء الجمهورية وحتى 12 ديسمبر الجاري.

وقررت وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، وذلك من خلال الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.

ومن المقرر أن توفر جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة باللجان الانتخابية، بالإضافة إلى وجود فرق طواريء مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.