دراسة: بذور الكتان تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدى.. ضعيها على الأطعمة والعصائر

كتبت أمل علام

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير إلى أن بذور الكتان قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وقد ثبت أن المركب الموجود في بذور الكتان يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعود انخفاض الخطر إلى التفاعل الذي يحدث داخل ميكروبيوم "بكتيريا" الأمعاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البرطانية، فإن الدراسة تشير إلى أن بذور الكتان التي يتم رشها عادة على الأطعمة أو خلطها مع العصائر، قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، أعطى الباحثون في نبراسكا وكندا إناث الفئران محلولاً من زيت بذور الكتان، الذي يحتوي على القشور، وهو مركب موجود في الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب والبذور والمكسرات والمشروبات مثل القهوة.

ووجدوا أنه أثار علاقة بين ميكروبيوم الأمعاء و microRNAs في الغدة الثديية (miRNAs)، والتي ترتبط بنمو خلايا سرطان الثدى، كانت القوارض التي أعطيت زيت بذور الكتان أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وقال الباحثون، إن هذه النتائج يمكن أن تؤدي إلى توصيات غذائية جديدة للوقاية من سرطان الثدي، وهو السرطان الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، والذي يؤثر على ما يقرب من 300 ألف امرأة أمريكية سنويا.

وقالت الدكتورة إيلينا إم كوميلي، مؤلفة الدراسة والأستاذ المساعد في قسم علوم التغذية بجامعة تورنتو: "إذا تم تأكيد هذه النتائج، تصبح الكائنات الحية الدقيقة هدفًا جديدًا للوقاية من سرطان الثدي من خلال التدخل الغذائي".

أظهرت الأبحاث السابقة أن القشور لها خصائص مضادة للالتهابات وتتسبب في إنتاج الجسم لكمية أقل من هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

قام الباحثون بتغذية محلول من قشور بذور الكتان على الفئران الأنثوية لمدة ثلاثة أسابيع، ووجدوا أنها أثارت رد فعل في الأمعاء "الأعور"، وهو جزء يشبه الحقيبة من القولون الذي يفصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة.

عندما تدخل بذور الكتان إلى ميكروبيوم الأمعاء - وهي شبكة من البكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي وتساعدنا على مكافحة الالتهابات وتنظيم الشهية - فإنها ترسل إشارات إلى miRNAs في الغدد الثديية مما يؤدي إلى انخفاض فرصة الإصابة بخلايا سرطان الثدي.

قالت الدكتورة جنيفر أوشتونج، مؤلفة المجلة التي عملت على الورقة البحثية والأستاذ المساعد في جامعة نبراسكا - لينكولن: "تلعب الكائنات الحية الدقيقة في الجهاز الهضمي دورًا مهمًا في تعديل العديد من مكونات نظامنا الغذائي للتأثير على صحة الإنسان".

وأوضحت الصحيفة، إنه في هذه الدراسة، وجدنا ارتباطات بين الأنظمة الغذائية الغنية ببذور الكتان، وتكوين الكائنات الحية الدقيقة بالامعاء الاعور، وملامح miRNA في الغدة الثديية التي تنظم العديد من المسارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتطور السرطان، تدعم هذه الدراسة الأولية إجراء المزيد من الأبحاث حول الدور الذي تلعبه الكائنات الحية الدقيقة في الأساليب الغذائية لتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالمرض، لقد ثبت أن القشور تجعل النساء اللاتي مررن بفترة انقطاع الطمث ينتجن أشكالًا أقل نشاطًا من هرمون الاستروجين، والذي يعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تحتوي الحبوب الأخرى مثل الشعير والشوفان والقمح أيضًا على مستويات عالية من القشور، كما أنها متوفرة بكثرة في المكسرات والبذور الأخرى، وكذلك المشروبات مثل القهوة والشاي.

وأكدت الدراسة الجديدة النتائج الحديثة الأخرى التي تشير إلى أن بذور الكتان تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2021 على أكثر من 400 شخص ونشرت في مجلة Clinical Nutrition Research ، أن القشور أدت إلى انخفاض فرصة الإصابة بسرطان الثدي.

كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن بذور الكتان تقلل من معدل نمو خلايا سرطان البروستاتا ، كما ثبت أن بذور الكتان تعالج الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك، وتخفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

وقالت الصحيفة، إن بذور الكتان غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة والألياف والمنجنيز والماغنيسيوم والزنك وفيتامين ب 6 والحديد والفولات، وكلها تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي والهضم وصحة المناعة، يعد سرطان الثدي أكثر أشكال السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يصيب ما يقرب من 300 ألف امرأة وحوالي 3000 رجل كل عام، وفقا للمعهد الوطني للسرطان (NCI)، فإن ما يقدر بنحو 43000 أمريكي سيموتون بسبب سرطان الثدي هذا العام.