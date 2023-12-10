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حازم إمام يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بمدرسة القومية فى العجوزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:52 م
حازم إمام يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بمدرسة القومية فى العجوزة حازم إمام يدلى بصوته فى مدرسة القومية عجوزة
كتب: أحمد جمعة

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أدلى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فى أول أيام التصويت، وذلك فى لجنة مدرسة القومية الثانوية بالعجوزة بمحافظة الجيزة .

 

حازم إمام فى القومية العجوزة
حازم إمام فى القومية العجوزة

وفى تمام التاسعة، فتحت اللجان الانتخابية بمحافظات مصر أبوابها فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتى تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين على التوافد على مراكز الاقتراع فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

حازم امام فى العجوزة
حازم امام فى العجوزة

وقبل بدء التصويت، حرص رؤساء اللجان ومعاونيهم فى محافظة الجيزة على التواجد مع مراجعة المعايير المنظمة للعملية الانتخابية داخل لجانهم والتأكد من سلامة كافة الإجراءات فى هذا الشأن.

الزميل أحمد جمعة مع حازم إمام فى مدرسة القومية
الزميل أحمد جمعة مع حازم إمام فى مدرسة القومية

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

حازم إمام فى القومية
حازم إمام فى القومية

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

حازم إمام فى مدرسة السيدة خديجة
حازم إمام فى مدرسةالقومية 

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.







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