جمعية رجال الأعمال: المشاركة بانتخابات الرئاسة رسالة وواجب وطنى يتطلب مشاركة الجميع

كتب هانى الحوتى

أكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المشاركة رسالة وواجب وطني يتطلب مشاركة الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يمثل أهم المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مجتمع الاعمال في مصر يدرك الضغوط والتحديات الراهنة التي تواجه مصر وأن الجميع لديه مسئولية مشتركة في تجاوز تلك التحديات.

وأشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالمشاركة الفعالة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية، وحث جميع العاملين بشركات الأعضاء على النزول وتأدية الواجب الوطني في الانتخابات.