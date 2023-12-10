بلينكن تعليقا على استخدام أمريكا الفيتو: نريد التأكد من مواصلة إسرائيل حملتها

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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة تريد التأكد من استمرار إسرائيل فى حملتها فى قطاع غزة، وذلك فى تعليق منه بشأن استخدام واشنطن حق النقض الفيتو فى مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار فى غزة.

وأورد الموقع الإلكترونى الرسمى للخارجية الأمريكية اليوم /الأحد/ أن بلينكن أجرى حوارا مع شبكة (سى إن إن) الأمريكية، وقال له المحاور جيك تابر، إن الولايات المتحدة وقفت بمفردها فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأول /الجمعة/ لعرقلة وقف إطلاق النار، كما تجاوزت الادارة الأمريكية الكونجرس لإرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، واقتبس تابر مقولة بلينكن "لقد قلت هذا الأسبوع أن هناك "فجوة بين...نية حماية المدنيين، والنتائج الفعلية التى نراها على الأرض" فى غزة. هل يمكنك وصف تلك الفجوة؟ ما الذى تفعله إسرائيل الآن والذى تعتقد أنه لا يظهر ما يكفى من الرعاية أو الحماية للمدنيين الفلسطينيين؟.



وأجاب بلينكن: " نعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والتأكد من وصول المساعدة الإنسانية إلى كل من يحتاج إليها. وأعتقد أن النية موجودة، لكن النتائج لا تظهر نفسها دائما"، وتابع "نريد أن نتأكد من استمرار إسرائيل فى هذه الحملة - لأنهم، تذكروا، يتعاملون مع منظمة قامت فى 7 أكتوبر بأعمال وحشية، وأوضحت أنها ستفعل ذلك مرارا وتكرارا إذا سنحت لها الفرصة لذلك. لذا، يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على التعامل مع هذا الأمر، وأن تحمى نفسها، وتمنع تكرار 7 أكتوبر مرة أخرى. ولكن بينما تفعل ذلك، فمن الضرورى حماية المدنيين".



وحول ما إذا كانت أمريكا ستواصل دعم إسرائيل بنفس الوتيرة الحالية إذا استمر هذا لأشهر وأشهر، رد بلينكن بأنه "مرة أخرى، يتعين على إسرائيل أن تتخذ هذه القرارات. وبطبيعة الحال، الجميع يريد أن يرى نهاية هذه الحملة فى أسرع وقت ممكن. لكن أى دولة تواجه ما تواجهه إسرائيل فإنها ستفعل ذلك مرارا وتكرارا - يجب عليها أن تصل إلى النقطة التى تكون فيها واثقة من أن ذلك لا يمكن تكراره"

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وأشار إلى أنه عندما تنتهى العملية العسكرية فإن الأمر لم ينته بعد، لأنه يتعين علينا أن نحقق سلاما دائما ومستداما، وعلينا أن نتأكد من أننا نسير على الطريق المؤدى إلى سلام دائم ومستدام. من وجهة نظرنا، أعتقد من وجهة نظر الكثيرين حول العالم، أن ذلك يجب أن يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية. وأضاف لن يكون هناك أمن دائم لإسرائيل ما لم يتم تلبية التطلعات السياسية الفلسطينية.