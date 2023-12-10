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النائب العام يعرب عن إيمانه بضرورة المشاركة بالاستحقاق الدستورى.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:06 م
النائب العام يعرب عن إيمانه بضرورة المشاركة بالاستحقاق الدستورى.. صور النائب العام يدلى بصوته فى الانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أدلى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، بصوته الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة "بنك فيصل الإسلامي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات رئاسة الجمهورية.
 
وأعرب النائب العام عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الدستوري.
 
النائب العام
النائب العام

نائب العام يدلى بصوته
نائب العام يدلى بصوته

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.

وعقب ذلك يقوم القاضى والمعاونين بالإدلاء بأصواتهم داخل اللجنة ثم البدء فى دخول الناخبين لمن يحق له التصويت فى هذه اللجنة ويعطى الأولوية باسبقية الحضور.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الأول من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.

 

 







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