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المستشار أحمد بنداري: كثافة الناخبين تجبر بعض اللجان على استمرار العمل

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:39 م
المستشار أحمد بنداري: كثافة الناخبين تجبر بعض اللجان على استمرار العمل المستشار أحمد البندارى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن أغلب اللجان الانتخابية، تم إغلاقها، غير أن بعض اللجان الانتخابية مستمرة في عملها نظرًا لكثافة توافد الناخببن عليها.
 
وأوضح أن من أبرز هذه اللجان البحر الأحمر وجنوب سيناء وشرق وجنوب القاهرة للإدلاء بأصواتهم، وأن الإقبال على اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات، خاصة أن أول يوم شهد توافد كبير علي اللجان، وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا  كبيرًا على التصويت في الانتخابات الرئاسية.
 
ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.
 
وأضاف أن هناك إقبالًا علي الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحًا 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، و 500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية على الرقم 506207، وكذلك 500 ألف أخرى عبر رسائل البريد.
 
وتابع أنه تم متابعة كافة اللجان للتأكد من متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع، والتأكد من وجود اللوحات الاسترشادية للصم، وكذلك بطاقات براسل للمكفوفين، موضحًا أن الهيئة تلقت شكري واحدة من لجنة بالجيزة، لعدم وجود بطاقة تصويت برايل لأحد المكفوفين، وتم التأكد من صحة الشكوي، وحلها وتوزيع عدد من بطاقات براسل علي جميع اللجان الانتخابية بالجيزة، والتأكد من تواجدها بلجان المحافظات.
 
وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية والذين أكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية .






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