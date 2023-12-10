السيدة انتصار السيسى تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلت السيدة انتصار السيسي قرينة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك في أول أيامها داخل مصر، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز".
السيدة انتصار السيسى تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
السيدة انتصار السيسى تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024
السيدة انتصار السيسى
أثناء إدلاءالسيدة انتصار السيسى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024
السيدة انتصار السيسى تدلي بصوتها بانتخابات الرئاسية
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