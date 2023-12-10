السيدة انتصار السيسى تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

كتب محمد عبد العظيم

أدلت السيدة انتصار السيسي قرينة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك في أول أيامها داخل مصر، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز".



السيدة انتصار السيسى تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب ا نتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. نتخابات 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



السيدة انتصار السيسى تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024



السيدة انتصار السيسى



أثناء إدلاءالسيدة انتصار السيسى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024