اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:20 م
السجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخص بسوهاج سجن - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ه.م.ز"  وشقيقه "م.م.ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ب.ح" بدائرة مركز العسيرات.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه  وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات بينهما فقاما بالتعدى عليه مما أسفر عن إصابته والشروع فى قتله.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق  وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 






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جنايات سوهاج

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السجن




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