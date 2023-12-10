السجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ه.م.ز" وشقيقه "م.م.ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ب.ح" بدائرة مركز العسيرات.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات بينهما فقاما بالتعدى عليه مما أسفر عن إصابته والشروع فى قتله.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.