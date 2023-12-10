السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المخدرات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ي.ع.م" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز العسيرات.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط مركز العسيرات مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.