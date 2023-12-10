المشدد 6 سنوات لعامل و3 لسيدة لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الأحد ، بمعاقبة المتهم "ه.ش.ج" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين، وعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ، كما عاقبت المتهمة "ا.ا.ه" ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين ، بالاتجار فى الهيروين وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من لفافات الهيروين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.