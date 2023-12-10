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الرئيس السيسى يتابع جهود تفعيل "مستقبل مصر" وانعكاسه على خطة التوسع الزراعى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:14 م
الرئيس السيسى يتابع جهود تفعيل "مستقبل مصر" وانعكاسه على خطة التوسع الزراعى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع أتي في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير، وأنشطة الزراعة المحمية، والإنتاج الحيواني، وغيرها.
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ركز في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع، وبالأخص الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية.
 
ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع، بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي، وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر.






السيسي

الرئيس السيسي

مشروع مستقبل مصر

الامن الغذائي

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