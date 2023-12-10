"الإرث الدائم" النشيد الرسمى لـcop28.. دعوة لتسريع مواجهة تغير المناخ

رسالة دبي: شعبان هدية

أطلق النشيد الخيري الرسمي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، cop28، وتم أداؤه مباشرة لأول مرة خلال الجلسة الختامية للقمة العالمية للعمل المناخي في دبي.

وكان الأداء، الذي ضم مواهب متنوعة وفنانين مشهورين من جميع أنحاء العالم، بمثابة دعوة فريدة للعمل من أجل تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ وفقدان الطبيعة.

الأغنية التي أنتجتها شركة RedOne المغربية الحائزة على عدة جوائز جرامي، تعد الأصوات المتنوعة والثقافات الموسيقية الواردة في الأغنية بمثابة تذكير بقوة الوحدة والتعاون الدولي في مواجهة أزمة المناخ.

وللتأكيد على التواصل العالمي والروح الشاملة لـ "الإرث الدائم"، يشمل النشيد اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة: العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

اللغات الأخرى في النشيد تشمل الهندية والبهاسا والفيتنامية والبرتغالية، ويرمز هذا التنوع اللغوي إلى الالتزام بالتواصل والتفاهم العالميين، وهو أمر ضروري لتعزيز التعاون والوحدة العالميين في مكافحة تغير المناخ.

وقال بدر جعفر، الممثل الخاص لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 للأعمال والعمل الخيري والمنتج التنفيذي لأغنية "Lasting Legacy" ، الموسيقى هي اللغة العالمية التي تتجاوز الحدود والحدود.

وأضاف جعفر، يهدف إصدار هذا النشيد الخيري، "Lasting Legacy"، إلى إيصال رسالة أمل ووحدة في هذه المهمة، وجمع الأموال التي تشتد الحاجة إليها للتكيف مع المناخ للمجتمعات المتضررة من الأزمات، وإلهام مشاركة أوسع في أجندة العمل المناخي من الناس من جميع الأعمار والثقافات."

قال RedOne ، "لقد تأثرت بشدة بالموهبة الهائلة والالتزام الذي أبداه كل فنان مشارك في هذا المشروع، العمل مع مجموعة متنوعة من الفنانين لإنشاء قطعة تلقى صدى لدى الجمهور العالمي وتحمل رسالة ذات أهمية حاسمة - المناخ "إن العمل والشمولية - كانت تجربة مذهلة. تتمتع الموسيقى بالقدرة على تجاوز الحدود، وهذا النشيد الوطني هو منارة أمل وتذكير بأننا معًا، في وئام، يمكننا أن نحدث تأثيرًا كبيرًا في مكافحة تغير المناخ."

يجمع النشيد نخبة مميزة من الفنانين، ليمثلون جوقة عالمية متحدة في دعوتها الإيقاعية واللحنية للعمل المناخي والطبيعة، حيث غرس كل منهم في الأغنية عناصر من لغاتهم وثقافاتهم المتنوعة، ومن بينهم: بلقيس من الإمارات، وجيمس من الكونغو/فرنسا، وأغنيز مو من إندونيسيا، وأنوشكا سين من الهند، وداليا مبارك.

من المملكة العربية السعودية، أرو بوي من كينيا، إينا مودجا من مالي، بوي ستوري من الصين، فاليريا من روسيا، فان ماي هونج من فيتنام، آي يونج من الولايات المتحدة الأمريكية، باربرا دوزا من فنزويلا، كارولينا دوتشي من الولايات المتحدة الأمريكية/البرازيل.

وقال المنتج تيمور مرمرشي: "مع اجتماع المجتمع العالمي في COP28، برزت أغنية "Lasting Legacy" كتجسيد موسيقي عميق لهذه القمة المحورية، ويعكس النشيد الوطني التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بالرعاية البيئية ويمثل تذكيرًا قويًا بأننا معًا، يمكننا شق طريق نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة."