اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء من مراكز التطوير التكنولوجى بسوهاج

مراكز التطوير التكنولوجى هو مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول الى رفـع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن ، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة الى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين فى سوهاج، من أجل الحد من التلاعب والحد من فترات الإنتظار وتأخير الأعمال ومن أهم الخدمات "إستخراج ترخيص بناء "تعرف على المستندات المطلوبة

1 - يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج المرفق بهدة اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي مرفقا به المستندات الأتية : -

- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

- حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله قانوناً لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج التراخيص.

- حساب قيمة الإعمال طبقا للنموذج المرفق المنصوص عليه بهذة اللائحة.

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقاً بها صورة.

- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي وفي حالة المباني التي تخضع لوبيقة التامين طبقا للمادة ( 46) من القانون يتعين

2 - بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها

- تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة .