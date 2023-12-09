محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات مقار اللجان العامة للانتخابات الرئاسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، تجهيزات مقر اللجنة العامة الأولى بالمسرح المدرسى، واللجنة العامة الثانية ومقرها مركز التطوير التكنولوجى بغرب مدينة كفرالشيخ، فى إطار جولاته اليومية لمتابعة الإجراءات والإستعدادات التى قامت بها أجهزة المحافظة إستعداداً للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، عدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونى و339 ألف و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مراكز إنتخابى بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجارى، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إنه يشارك مليونى و339 ألفا و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية، قائلاً أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم انهاء استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أوالتليفون المحمول.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن وذوى الهمم واستعمال الاثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات"، مضيفاً أنه تم المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

وقد أعلن، محافظ كفرالشيخ، في وقت سابق،عن الإنتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان إنتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية بمحافظة كفرالشيخ، وهم، مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بميدان صنعاء، بشارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ، مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم، ومدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية بمطوبس، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين، أول طريق فوة، دسوق. ومدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين، أمام مصنع السكر، وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواته.



احدى اللجان العامة بكفر الشيخ



جانب من تفقد المحافظ للجان