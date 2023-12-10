استعلم عن لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومى

اعرف لجنتك الانتخابيه بالرقم القومي

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اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

اعرف لجنتك الانتخابيه بالرقم القومي