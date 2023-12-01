5 آلاف مواطن بالشرقية يستفيدون من خدمات قافلة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة في تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر استهدفت تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لما يقرب من 5000 مواطن من أبناء مركزي الابراهيمية ومنيا القمح وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

أضاف محافظ الشرقية أنه تم تزويد القوافل متعددة التخصصات بالاطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لإجراء الكشف الطبي علي المرضي في تخصصات (رمد - عظام - أطفال - جلدية - أنف واذن وحنجرة) بجانب إجراء تحليل الكشف المبكر عن سكر الاطفال.

وثمن المحافظ دور الأطباء والعاملين المشاركين في القوافل الطبية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 2170 في تخصصات العظام والباطنه والجلدية والأطفال والأنف والاذن والحنجرة بجانب توقيع الكشف الطبي علي 1237 بعيادة الرمد، و 650 طفلا بعيادة الكشف المبكر على مرض السكر، مؤكدا علي ضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية للوصول إلى الأماكن المحرومة والتي تعاني من نقض في الخدمات الطبية المقدمة لبناء مجتمع صحي وسليم.