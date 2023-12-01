3500 فلسطينى فقط يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

وأفادت مصادر طبية بالقطاع بأن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 100، غالبيتهم أطفال ونساء، عقب تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع صباح اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.

وفي هذا السياق، استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف في شارع جورج شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف شخص ، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأفرجت سلطات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة عن 63 معتقلة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 مواطنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

