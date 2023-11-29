مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، فى بيان صحفى، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى محيط مصلى باب الرحمة.
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.
وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 7 أشخاص من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة، واثنين من مخيم "عقبة جبر" في أريحا شرقها.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 5 من رام الله بوسط الضفة، و8 من "نابلس"، واثنين من "جنين" شمالا.
وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية قد أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من (3290). وكانت غالبية الاعتقالات في محافظة "الخليل" الأكبر مساحة وسكانا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة