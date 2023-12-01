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وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر ديسمبر

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:00 ص
وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر ديسمبر بطاقة تموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن، وتتيح الوزارة العديد من المنتجات  على بطاقات التموين.
 
ويعد إتاحة السلع وتوفيرها بكميات كبيرة أهم الآليات لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، حيث أعلنت الوزارة عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد كميات إضافية من سلعة  السكر الخام وتكريره بالمصانع التابعة للوزارة، أو استيراد السكر الأبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المواطنين من السلعة.






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