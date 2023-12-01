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مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية فى واشنطن تضامنا مع غزة.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:46 م
مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية فى واشنطن تضامنا مع غزة.. صور مظاهرات فى محيط السفارة الإسرائيلية بواشنطن
كتب محمد جمال

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شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، مظاهرة حاشدة أمام وفي محيط السفارة الإسرائيلية، وذلك تنديداً بالجرائم الإسرائيلية و دعما لـ غزة و فلسطين.
 
مظاهرات فى وشنطن
مظاهرات فى وشنطن
 
وتعالت صيحات المتظاهرين، ردا على محاولة السفارة إسكات الهتافات عبر إذاعة النشيد الإسرائيلى.
 
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربى، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تقرر استئناف هجومها على قطاع غزة.
 
مظاهرات فى واشنطن
مظاهرات فى واشنطن
 
وأضاف "ما زلنا نعتقد أن لـ إسرائيل الحق والمسؤولية في ملاحقة حماس، لقد قالوا بكل وضوح أنه عندما تنتهي فترات التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العودة إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
 
مظاهرات فى واشنطن ضد العدوان الإسرائيلى على غزة
مظاهرات فى واشنطن ضد العدوان الإسرائيلى على غزة
 
وأشار "كيربي" إلى أنه بينما يتخذون هذا القرار، سيستمرون في الحصول على الدعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة التى يحتاجون إليها بالإضافة إلى المشورة ووجهات النظر التى يمكننا تقديمها فيما يتعلق بحرب المدن. 
مظاهرات فى محيط السفارة الإسرائيلية بواشنطن
مظاهرات فى محيط السفارة الإسرائيلية بواشنطن

 







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