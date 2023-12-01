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محافظ المنوفية: جهود مكثفة لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:10 ص
محافظ المنوفية: جهود مكثفة لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة جانب من المبادرة
المنوفية - محمود شاكر

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شهدت محافظة المنوفية جهود مكثفة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة في زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وأشجار الزينة بالحدائق والمتنزهات العامة ومداخل المدن والطرق العامة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية للمواطنين.
 
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فى إطار جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية.
 
وأكد محافظ المنوفية، ضرورة العمل وتنفيذ المبادرة من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من التنفيذ وفى إطار جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمواجهة اخبار المناخ وفقا لتوصيات مؤتمر المناخ الأخير. 
 
 
 
 
 
 
 

 







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مبادرة 100 مليون شجرة




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