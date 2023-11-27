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زراعة 1210 أشجار مثمرة فى مركزين بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:18 م
زراعة 1210 أشجار مثمرة فى مركزين بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة زراعة الأشجار
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم فى توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى يتم زراعتها، والاستفادة منها.

 

من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز رئيس مركز مطاى، إنه يجرى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تم زراعة عدد 210 من شتلات الأشجار المثمرة بالطريق الدائرى بزمام حى شمال وكذلك بطريق مصر أسوان الزراعى أمام "كوبرى الكفور"، إلى جانب قص وتهذيب عدد من الأشجار بمحيط المستشفيات بحى جنوب المدينة.

 

كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية فى قص وتهذيب الأشجار، وزراعة 1000 من شتلات أشجار الزينة والمثمرة على طريق مصر أسوان الزراعى أمام "قرية قلوصنا"، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.

 







الاشجار المثمرة

زراعة الاشجار المثمرة

وحدات محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا




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