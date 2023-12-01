محافظ المنوفية: توفير 1200 طن سكر حر وتوزيعها على البطاقات التموينية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضخ 1200طن سكر حر لسد إحتياجات مواطنى المحافظة وذلك من خلال منافذ البقالين التموينيين ومشروع جمعيتى على أن يتم صرف 1 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيه على كل بطاقة تموينية ويتم الصرف مع مقررات شهر ديسمبر المقبل بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة للتخفيف من آثار التداعيات السلبية لأرتفاع الأسعار ، وذلك فى إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

وقد ثمن المحافظ جهود وزارة التموين في دعم جهود الدولة في توفير السلع الإستراتيجية والأساسية وضبط منظومة الأسعار وطرحها بأسعار مخفضة مقارنة بمثلايتها في الأسواق الأخرى، مؤكداً على أننا جميعاً نعمل من أجل خدمة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم في جميع القطاعات الخدمية المختلفة وعلى كافة الأصعدة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.