سفارة مصر بالبحرين تستقبل الجالية المصرية للتصويت بانتخابات الرئاسة

كتب - محمد سعد

شهدت السفارة المصرية بمملكة البحرين منذ صباح اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية المقيمة في مملكة البحرين، وذلك للادلاء باصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، ويقول الصحفي والاعلامي محمد النحاس ، ان شاهدنا اليوم عرسا انتخابي يتسم بروح من الديمقراطية بمبنى السفارة المصرية بالمنامة ، حيث شاهدنا توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين ولا يكتفى ذلك بل جاء المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ليشاركون في هذا العرس الديمقراطي، وهذا يرجع للدور التنظيمي من قبل السفارة المصرية بالمنامة بقيادة السفيرة ريهام خليل ، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الاولى بمشاركة طاقم السفارة من البعثة الدبلوماسية والادارية.



التصويت فى البحرين

ويستمر التصويت منذ اليوم وحتى يومي غدا السبت وبعد غدا الأحد بمقر السفارة المصرية بمملكة البحرين ، باستقبال المصوتين منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصراً، ومن الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً خلال الايام المخصصة للتصويت.