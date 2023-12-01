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سفارة مصر بالبحرين تستقبل الجالية المصرية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:21 م
سفارة مصر بالبحرين تستقبل الجالية المصرية للتصويت بانتخابات الرئاسة تصويت المصريين فى الخارج
كتب - محمد سعد

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شهدت السفارة المصرية بمملكة البحرين منذ صباح اليوم الجمعة من الساعة التاسعة  صباحا ، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية المقيمة في مملكة البحرين، وذلك للادلاء باصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، ويقول الصحفي والاعلامي محمد النحاس ، ان شاهدنا اليوم عرسا انتخابي يتسم بروح من الديمقراطية بمبنى السفارة المصرية بالمنامة ، حيث شاهدنا توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين ولا يكتفى ذلك بل جاء المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ليشاركون في هذا العرس الديمقراطي، وهذا يرجع للدور التنظيمي من قبل السفارة المصرية بالمنامة بقيادة السفيرة ريهام خليل ، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الاولى بمشاركة طاقم السفارة من البعثة الدبلوماسية والادارية.
 
التصويت فى البحرين
التصويت فى البحرين
 
ويستمر التصويت منذ اليوم وحتى يومي غدا السبت وبعد غدا الأحد  بمقر السفارة المصرية بمملكة البحرين ، باستقبال المصوتين منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصراً، ومن الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً خلال الايام المخصصة للتصويت.
 
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج
تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج

 

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

تصويت المصريين فى الخارج
تصويت المصريين فى الخارج

 

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

تصويت المصريين فى الخارج
تصويت المصريين فى الخارج

 

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

 

 







تصويت المصريين في الخارج

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