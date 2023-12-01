دورات تدريبية لتعليم اللغتين المصرية القديمة واللاتينية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد متحف كفر الشيخ، ختام الدورة التدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار بعنوان "برنامج الإليستريتور واستخدامه فى مجال الآثار"، بالتعاون بين متحف كفر الشيخ ووحدة التدريب المركزى متمثلة فى المركز العلمى للتدريب بوسط الدلتا، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ.

كما شهد متحف كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة "المستوى الأول" الخط الهيروغليفى لطلبة وخريجى كليات وأقسام الآثار، للعام الدراسى 2023-2024م، بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ، حاضر فيها الدكتور السيد محمد البنا مدير عام التسجيل والتوثيق بالوجه البحرى.

كما نظم متحف كفر الشيخ، لتعليم اللغة اللاتينية "المستوى الأول" لطلبة وخريجى كليات وأقسام الآثار، للعام الدراسى 2023-20224، ذلك بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ.

ويضم متحف كفر الشيخ ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ، وتبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليونانى الرومانى يصور طفل فى بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثانى مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26،من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة، إضافة للمعدات التى تستخدم فى البناء، والمعدات والآلات الطبية التى تستخدم فى العمليات الجراحية.



الحضور من العاملين بوزارة السياحة والاثار بمتحف كفر الشيخ الحضور من العاملين بوزارة السياحة والاثار بمتحف كفر الشيخ



توزيع شهادات التقدير على العاملين بوزارة السياحة والاثار توزيع شهادات التقدير على العاملين بوزارة السياحة والاثار