تقليل الحمى والالتهابات أبرزها.. فوائد صحية لكمادات الثلج

كتبت رانيا عامر

كمادات الثلج علاج منزلى طبيعى، له العديد من الفوائد الصحية من أبرزها تعزيز صحة البشرة وتخفيف الالتهابات وتقليل التورم بالجسم، وتعتبر طريقة شائعة في الطب الرياضي من أجل التعافى، وسنتعرف من خلال هذا التقرير علي فوائدها، وذلك وفقا لما نشره موقع healthshot.

فوائد صحية لكمادات الثلج:

-تخفيف الآلام



تعد كمادات الثلج علاجا فعالا في تخفيف بعض الألم، كما أن الثلج مفيد بشكل خاص للإصابات الحادة مثل الالتواء والإجهاد.

-الحد من الالتهابات



يساعد العلاج البارد في تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المنطقة المصابة أو الملتهبة، وهذا الانقباض يمكن أن يحد من التورم والالتهاب، مما يعزز التعافى بشكل أسرع.

-الاستشفاء العضلى



الرياضيون غالبا ما يستخدمون عبوات الثلج بعد التمرين لتسريع عملية تعافى العضلات عن طريق تقليل الالتهاب ومنع ظهور آلام العضلات المتأخرة.





-تخفيف الصداع



إن وضع كيس من الثلج على الجبهة أو الرقبة يمكن أن يكون مهدئا للصداع، وخاصة الصداع الناتج عن التوتر. يساعد البرد على انقباض الأوعية الدموية في الرأس، مما يوفر الراحة.

-الانتفاخ والهالات السوداء



إن وضع الثلج أو كمادات الثلج تحت العينين يمكن أن يقلل الانتفاخ ويقلل الهالات السوداء . تعمل درجة الحرارة الباردة على تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من تراكم السوائل .

-تساعد في تقليل الحمى



تستخدم الكمادات الباردة بشكل شائع للمساعدة في تقليل الحمى لدى الأطفال والبالغين. ووضعها على مناطق معينة من الجسم ، وتساعد كمادات الثلج فى خفض درجة حرارة بالجسم.

-الثلج مفيد لبعض الأمراض الجلدية



عبوات الثلج مفيدة لبعض الأمراض الجلدية مثل حروق الشمس أو لدغات الحشرات، يساعد الإحساس بالبرد على تخفيف الحكة، بينما في الطقس الحار، يمكن أن تساعد عبوات الثلج فى تخفيف الطفح الحرارى عن طريق تبريد الجسم وتقليل نشاط الغدد العرقية.