تفاصيل أول وحدة بحرية يستقبلها الحوض العائم بقناة السويس

كتبت مروة الغول

استقبل الحوض العائم قناة السويس "فخر القناة"، أولى الوحدات البحرية، وهي وحدة شركة خدمات البترول البحرية- إحدى شركات قطاع البترول- PMS 12 البالغ طولها 110 أمتار، وعرضها 36 مترا، وحمولتها الكلية 6635 طن.

ويبلغ الطول الكلي للحوض العائم "فخر القناة" 260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.

وكانت شركة خدمات البترول البحرية، قد نفذت مشروع تثبيت الحوض العائم بترسانة بورسعيد البحرية لشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، وتم الانتهاء من أعمال دق الدعامات وتثبيت الحوض العائم عليها.

ومشروع تثبيت الحوض العائم ببورسعيد ، بحمولة 35 ألف طن وبأبعاد 260 متر طول و62 متر عرض، يتيح إمكانية تنفيذ جميع أعمال للصيانات للوحدات البحرية باحجام غير مسبوقة، هذا إلى جانب أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية تنمية محور قناه السويس لتعظيم المشروعات الكبرى.

ويأتي المشروع استكمالا للإنجازات الكبيرة التي تقوم بها خدمات البترول البخرية PMS في المشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.