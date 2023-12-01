اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تفاصيل أول وحدة بحرية يستقبلها الحوض العائم بقناة السويس

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 06:22 م
تفاصيل أول وحدة بحرية يستقبلها الحوض العائم بقناة السويس الحوض العائم فخر القناة
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الحوض العائم بقناة السويس "فخر القناة"، أولى الوحدات البحرية، وهي وحدة شركة خدمات البترول البحرية- إحدى شركات قطاع البترول- PMS 12 البالغ طولها 110 أمتار، وعرضها 36 مترا، وحمولتها الكلية 6635 طن.
 
ويبلغ الطول الكلي للحوض العائم "فخر القناة" 260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.
 
وكانت شركة خدمات البترول البحرية، قد نفذت مشروع تثبيت الحوض العائم بترسانة بورسعيد البحرية لشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، وتم الانتهاء من أعمال دق الدعامات وتثبيت الحوض العائم عليها.
 
ومشروع تثبيت الحوض العائم ببورسعيد ، بحمولة 35 ألف طن وبأبعاد 260 متر طول و62 متر عرض، يتيح إمكانية تنفيذ جميع أعمال للصيانات للوحدات البحرية باحجام غير مسبوقة، هذا إلى جانب أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية تنمية محور قناه السويس لتعظيم المشروعات الكبرى.
 
ويأتي المشروع استكمالا للإنجازات الكبيرة التي تقوم بها خدمات البترول البخرية PMS في المشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.






الحوض العائم

قناة السويس

شركة خدمات البترول

بورسعيد

فخر القناة



الموضوعات المتعلقة

الإحصاء: 2191 سفينة عبرت قناة السويس فى سبتمبر الماضى

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:00 ص

169عاما على منح ديليسبس امتياز قناة السويس.. تاريخ مشروعات حفر القناة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 06:00 م

قناة السويس تسجل عبور 2264 سفينة خلال شهر نوفمبر.. الأعلى مقارنة بأشهر نوفمبر المتعاقبة فى تاريخ القناة.. الفريق أسامة ربيع: نجنى ثمار مشروعات التطوير والخدمات الملاحية.. ونحظى بدعم كامل من القيادة السياسية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:00 م

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تسجل عبور 2264 سفينة خلال شهر نوفمبر

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:45 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة