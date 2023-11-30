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أسامة ربيع: الحوض العائم "فخر القناة" يستقبل أول وحدة بحرية.. فيديو

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:12 م
أسامة ربيع: الحوض العائم "فخر القناة" يستقبل أول وحدة بحرية.. فيديو الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة استقبلت الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة خلال شهر نوفمبر سفن كبيرة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح حيث استقبل الحوض العائم" فخر القناة" أول وحدة بحرية على الحوض وهي وحدة الخدمات البترولية  PMS 12 من النوع PIPE LYER، ويبلغ طولها 110 متر، وعرضها 36 مترا، وحمولتها الكلية 6635 طن، فيما يبلغ الطول الكلي للحوض العائم فخر القناة  260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.
 
 
كما  استقبل الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، ناقلة الوقود العملاقة "ASTARI I" التابعة لشركة "Saud Shipping" في واحدة من أكبر عمليات الصيانة والإصلاح التي تنفذها الشركة على مدار تاريخها.
 
 
وتعد ناقلة الوقود" ASTARI I" هي أكبر سفينة (من حيث العرض) يمكن رفعها على الأحواض المتواجدة بالترسانات المصرية وعلى مستوى الساحل الغربي للبحر الأحمر بالكامل، وهى بحجم Suez Max إذ يبلغ طول الناقلة 275 متر وعرضها 48 مترا وبحمولة إجمالية (Gross Tonnage) قدرها حوالي 80000 طن، وحمولة صافية (Net Tonnage) 47000 طن.
 
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الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة 
 
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وحدة الخدمات البترولية
 
 
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وحدة الخدمات البترولية 
 
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الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة

 







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