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تعرف على مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق شرق أسوان.. يبدأ يناير المقبل

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:00 ص
تعرف على مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق شرق أسوان.. يبدأ يناير المقبل مشروع تحسين مياه الشرب
أسوان - عبد الله صلاح

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تسعى الحكومة جاهدة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية، وتستكمل النجاحات والإنجازات فى مختلف محافظة أسوان، ومنها مشروعات تحسين مياه الشرب شرق المدينة.
 
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق شرق أسوان:
 
1- يقوم المشروع على توفير مياه شرب نقية للمناطق المحرومة بأسوان.
2- تم الاتفاق مع الجانب السويسرى على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بداية من يناير المقبل.
3- يشمل تحسين مياه الشرب، مناطق: السيل الريفى، والسيل الجديد.
4- تصل تكلفة المشروع، أكثر من 9 مليون فرنك سويسرى.
5- يخدم المشروع نحو 50 ألف نسمة.






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