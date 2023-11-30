قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء غد

كتبت: مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق : "عمرو بن العاص2، صلاح أبو حسين 3، المنشية"، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 1/ 12 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق2 / 12 / 2023.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر 400 مم بشارع منشآة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.