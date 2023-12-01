الكلب أفضل صديق لعقلك ويقلل الإصابة بالخرف 40% لكبار السن

كتبت فاطمة ياسر

الكلاب أفضل وأوفى صديق للإنسان، كما أن تربيتها تقدم الكثير من الفوائد على صحة الإنسان، ووفقًا لدراسة يابانية، تؤكد أن تربية الكلاب تقلل من خطر الإصابة بالخرف لكبار السن بنسبة 40%.

ووفقًا لما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن تربية الكلاب تلزم الشخص على الخروج من المنزل يوميًا، لتهوية وتمشية الكلب، ولقضاء حاجته، وهذا الأمر يساعد صاحب الكلب على التفاعل مع البشر الآخرين وبالتالي تدريب المخ علي النشاط والحوية، وتطوير خلايا المخ والحماية من الخرف.

كما أشارت الأبحاث السابقة إلى أن امتلاك الكلاب لدى كبار السن له تأثير وقائي على الضعف والإعاقة والوفاة، وهذا ما أكدته الدراسة التي قادها باحثون في معهد طوكيو متروبوليتان لعلم الشيخوخة في اليابان، والذين قالوا إنها الأولى التي تظهر أن امتلاك الكلاب يحمي من الخرف، لأن أصحاب الكلاب يمارسون التمارين الرياضية وليس لديهن عزلة اجتماعية التي تزيد من فرص الإصابة بالخرف.

وأوضحت الجريدة، أن الخرف هو مرض يصاب به الشخص عندما يتعرض لانخفاض في وظائف المخ، ولكن التمارين الرياضية تقلل من هذا الإنخفاض، مع الحفاظ أيضًا على تدفق الدم للمخ وتحفيز نمو خلاياه والبقاء على قيد الحياة.

بيانات الدراسة

قام الباحثون بتجنيد 11194 من كبار السن في اليابان، الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و84 عاما، وتم إرسال استبيانات للمشاركين، لاستكمالها حول ما إذا كانوا يمتلكون قطة أو كلبًا، كما تم سؤالهم عن أي نوع من التمارين التي يمارسونها أكثر من مرة في الأسبوع.

وكانت النتائج أن أصحاب الكلاب الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام نسبة احتمالات منخفضة للإصابة بالخرف تبلغ 0.37 مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم كلاب والذين لا يمارسون الرياضة، وهذا يعني أن أصحاب الكلاب الذين يمارسون الرياضة ولا يعزلون اجتماعيًا لديهم أقل خطر للإصابة بالخرف.