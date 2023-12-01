القومى للمرأة ببنى سويف: نستهدف 15 ألف مواطن ضمن حملة طرق الأبواب

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، نشاطا ملحوظا للمجلس القومى للمرأة، حيث ينفذ العديد من الحملات والتدريبات تستهدف فتيات وسيدات المحافظة بصفة خاصة، وكافة المواطنين بصفة عامة .

وتشهد بعض قرى مراكز بنى سويف وببا وناصر، تنفيذ حملات طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، والتى تستهدف كافة الأسر.

وقالت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، إن فرع المجلس يشارك فى الحملات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتستهدف السيدات والفتيات.

وأضافت نرمين محمود، أن فرع المجلس ينظم حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" التى ينفذها المجلس القومى للمرأة للقضاء على ختان الإناث .

وأكدت مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، أن الحملة تستهدف نحو 15 ألف مواطن داخل قرى بياض العرب وأهوه وباروط وأبو سليم بمركز بنى سويف، بالإضافة إلى قرى طحا وبنى ماضى بمركز ببا، وقرى بنى عدى وأشمنت والزيتون بمركز بنى سويف.

وقالت نرمين محمود، إن تلك الحملات سيتم تنفيذها داخل تلك القرى من خلال تنفيذ 4250 زيارة تستهدف كافة أفراد الأسرة للتوعية بالحملة، مؤكدة أن تلك الحملات تتم بمشاركة عضوات وأعضاء فرع المجلس والميسرات والمتطوعات، مشيرة إلى مشاركة القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

وأكدت مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، أن الحملة تستهدف قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التى توقع على كل من مارس الختان .



الحملات تستهدف كافة المواطنين



الحملات تطوف القرى



توعية المواطنين



جانب من الحملات



جانب من حملات طرق الأبواب