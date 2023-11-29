اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"القومى للمرأة" بسوهاج يظم حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:15 م
"القومى للمرأة" بسوهاج يظم حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" جانب من فعاليات الحملة
سوهاج عمرو خلف

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نفذ المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم الثاني فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 19096من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى اولاد الشيخ وأولاد يحيى قبلى وأولاد يحيى الحاجر بمراكز دار السلام بعدد 416 زيارة.
 
هذا وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 
ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى1أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.






سوهاج

القومى للمرأة

اولاد يحى

دار السلام



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