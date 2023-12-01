اليوم السابع
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الدفاع الروسية: إحباط 3 هجمات شنتها القوات الأوكرانية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:00 ص
الدفاع الروسية: إحباط 3 هجمات شنتها القوات الأوكرانية الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيا، مشيرة إلى تحييد نحو 30 جنديًا أوكرانيًا على هذا المحور. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان الخميس : "صدت وحدات القوات الروسية على محور زابوروجيا ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقة قرية "فيربوفوي" بمنطقة زابوروجيا". 

وأضاف البيان: "أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت في هذه المعارك نحو 30 جنديًا بين قتيل وجريح وثلاث مركبات، وأن خسائرها على محور جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت نحو 100 عسكري وعددًا من المعدات الحربية". 

ونوه البيان أيضًا بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 270 عسكريًا وعربتين مصفحتين وثلاث سيارات في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير محطة رادار من صنع أمريكي.







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