وزير الدفاع الروسى: علاقتنا مع الصين تجسد نموذجا للتفاعل الاستراتيجى

أكد وزيرالدفاع الروسي سيرجى شويجو الأربعاء أن العلاقات الروسية الصينية تجسد نموذجا للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام.. قائلا : "إن روسيا والصين لا تنشئان كتلة عسكرية بخلاف بعض الدول الغربية العدوانية".
وأضاف شويجو، خلال استقبال نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانج يوشيا في موسكو: "لقاؤنا سيشمل مزيدا من الخطوات لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الدفاع وتعميق العلاقات متعددة الجوانب بين بلدينا وبين الإدارات العسكرية"..حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة