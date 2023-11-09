وزير الدفاع الروسى: علاقتنا مع الصين تجسد نموذجا للتفاعل الاستراتيجى

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أكد وزيرالدفاع الروسي سيرجى شويجو الأربعاء أن العلاقات الروسية الصينية تجسد نموذجا للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام.. قائلا : "إن روسيا والصين لا تنشئان كتلة عسكرية بخلاف بعض الدول الغربية العدوانية".

وأضاف شويجو، خلال استقبال نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانج يوشيا في موسكو: "لقاؤنا سيشمل مزيدا من الخطوات لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الدفاع وتعميق العلاقات متعددة الجوانب بين بلدينا وبين الإدارات العسكرية"..حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم).