واشنطن: نحتاج لرؤية المزيد من الشاحنات تدخل قطاع غزة فى وقت قريب

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي ب البيت الأبيض جون كيربي، أن بلاده ترغب في رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح، والبيت الأبيض يريد أن تستمر فترات التوقف اليومية في غزة ما دامت كانت هناك حاجة إليها".

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.