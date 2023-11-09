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بيان لوزراء الخارجية العرب: الدعوة لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 04:50 م
بيان لوزراء الخارجية العرب: الدعوة لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية وزراء الخارجية العرب
كتب سمير حسنى

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أدان بيان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ورفض البيان، أي ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، كما دعا لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.

وأشار البيان إلى السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية، مع رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودولا عربية أخرى.

 







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