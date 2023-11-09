مشكلات في القلب والكلى.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول البروتين

كتبت مروة محمود الياس

البروتين أحد أهم العناصر التى يحتاجها الجسم بشكل كبير، لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا، فالبروتين يساعد على تكون العضلات وتعزيز قوة وصلابة الجسم، فضلا عن أنه الأساس فى تعزيز عمل الانزيمات وأجهزة الجسم كلها، مع أهميته فى تعزيز دفاعات جسم الإنسان، إضافة لأهميته فى عمل الهرمونات المختلفة للجسم، هذا ما ذكره تقرير نشر فى موقع lybrate .



اضرار الإفراط فى تناول البروتين

وتابع التقرير أن البروتين يجب أن يحصل الإنسان على حصته اليومية منه دون إفراط أو تفريط، لأن اضرار الإفراط فى تناول البروتين كثيرة ومتعددة وتلحق الضرر بجسم الإنسان وصحته بدلا من إفادته، وأوضح التقرير أهمية تناول البروتين لكل إنسان شريطة أن يكون بنسب معتدلة وجيدة ومناسبة، أما للرياضيين فالبروتين يحب أن تكون كمياته اكبر، لأنهم يحتاجون كم أكبر فى بناء العضلات وممارسة تمريناتهم الرياضية المحترفة، ويحتاجونه لإعادة البناء.

أبرز مصادر البروتين وفقا للتقرير فتكمن فى الأطعمة الغنية به كاللحوم ولحم الدجاج والأسماك بأنواعه، فصلا عن مصادر البروتين النباتية التى تعتمد على الحبوب بأنواعها كالحمص والفول وغيره، ومن أبرز اضرار الإفراط فى تناول البروتين بكميات كبيرة ودون وعى، أنه يساعد على زيادة الوزن إذا ما تم استهلاكه بكميات كبيرة لأن الجسم يخزن المتبقى من حاجته فى شكل دهن زائد وهو ما يعطيك وزنا زائدا، كذلك لأن الطعام الغنى بالبروتين غنى أيضا بالسعرات فيزيد الوزن تدريجيا.

ومن أبرز اضرار الإفراط فى تناول البروتين أيضا أنه يزيد من فرص الإصابة بمشكلات فى الكليتين، كذلك يزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب، وزيادة حدة الكوليسترول الضار أيضا.

ابرز اضرار الإفراط فى تناول البروتين أنه يزيد فرص الإصابة بالسرطان، وفقا للدراسات، خاصة البروتين الحيوانى الذى ربطته الدراسات بزيادة فرص الإصابة بالأورام المختلفة خاصة أورام القولون، ولذا ينصح التقرير بضرورة ترشيد تناول البروتين ، لأن اضرار الإفراط فى تناوله كثيرة ولابد من تجنبها، حتى وإن كان فى مجمله مفيدا.