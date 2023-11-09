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مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل دمرت أكثر من 300 ألف منزل فى قطاع غزة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:01 ص
مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل دمرت أكثر من 300 ألف منزل فى قطاع غزة الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأمور في غزة في غاية الصعوبة لاسيما على الصعيد الإنساني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

أضاف الهباش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC، أن أكثر من 300 ألف منزل دُمر في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، متابعا: "هناك أحياء بأكملها سويت بالأرض، وهناك عجز في المستشفيات بشكل مذري ولا يوجد أدوية ومعدات أو كهرباء لعمل المستشفيات، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفيات الآن بعد قصفه مستشفى المعمداني في بداية العدوان".

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن آلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، يستخدمون ماء البحر في الشرب، نتيجة الكارثة الإنسانية التي وضعت قوات الاحتلال غزة فيها، مشددا: "إسرائيل ترتكب جريمة مكتملة الأركان في حق الشعب الفلسطيني في ظل عالم صامت أمام حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال".

وأوضح، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف وبداخلها الجرحى قبل وصولها إلى المستشفيات، متابعا: "نحن أولويتنا حاليا وقف العدوان وتوقيف قتل الأبرياء، لأن أكثر من 100 ألف فلسطيني نزحوا اليوم من شمال القطاع إلى جنوبه سيرا على الأقدام".







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