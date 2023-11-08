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أبو مازن: لن نقبل بتهجير أبناء شعبنا إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:32 م
أبو مازن: لن نقبل بتهجير أبناء شعبنا إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الفلسطيني:"لن نقبل بتهجير أبناء شعبنا إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس".

وفى وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.







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