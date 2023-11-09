علاج جفاف الفم بحيل بسيطة أهمها مضغ اللبان بدون سكر

كتبت مروة محمود الياس

جفاف الفم أحد أبرز الأعراض المزعجة التى تصيب البعض، ولا يعى الكثيرون معنى جفاف الفم ولا يكتشفونه بسهولة، ويقدم تقرير نشر فى موقع nhsinform مجموعة من أبرز أعراض وطرق علاج جفاف الفم.

أعراض جفاف الفم

وفقا للتقرير فإن أبرز أعراض جفاف الفم تكمن فى جفافه التام والشعور بعدم وجود لعاب فيه، فضلا عن الصعوبات الشديدة فى البلع والمضغ وتناول الطعام، إضافة لمعاناة المريض من صعوبات فى التذوق بشكل جيد، قد يشعر بعض المرضى أيضا بحالة من الألم فى الفم.



أسباب جفاف الفم

وتابع التقرير أن أهم أسباب جفاف الفم تكمن فى عدم تمكن الغدد اللعابية من إنتاج اللعاب نتيجة الكثير من الأسباب والعوامل التى تختلف من شخص إلى اخر، فهناك أسباب متعلقة بالأمراض كالاصابة بمرض السكر، فضلا عن بعض الأدوية التى تسبب الجفاف العام بالجسم وبالتالي جفاف الفم، إضافة للجفاف العام بالجسم نتيجة قلة شرب المياه والسوائل المطلوبة وبالتالي تفقد الغدد قدرتها على إنتاج المزيد من اللعاب.



علاج جفاف الفم

ومن أبرز طرق علاج جفاف الفم -وفقا للتقرير- العرض على المختص وهو أمر هام للغاية ومتابعة الأمراض المزمنة التى تعانيها فضلا عن طبيعة الأدوية التى تتناولها تحدث مع طبيبك بشأنها، وبعد ذلك يمكنك ببعض الحيل التخلص من جفاف الفم مثل مص مكعبات الثلج بين الحين والاخر، الاهتمام بتناول العلكة التى لا تحتوى على السكر لمزيد من اللعاب، تنظيف الاسنان جيدا خلال اليوم مرتين ، وشرب الكثير من المياه على مدار اليوم دون انقطاع، لأن ترطيب الجسم بالكامل يعنى ترطيبا للفم ايضا، إضافة إلى تناول المشروبات الصحية الخالية من السكر التى تساعد على الترطيب ، التوقف عن تناول الأطعمة الحارة والحمضية التى تتسبب فى التهابات وأوجاع لمريض جفاف الفم.

ومن أبرز طرق علاج جفاف الفم أيضا الاهتمام بتنظيف الفم اولا باول لأن مريض جفاف الفم يكون عرضة التسوس ومشكلات الفم المرضية، لذا لابد من الاهتمام بتقليل تناول الأطعمة التى تحتوى على السكريات العالية وكذلك على الملح الكثير ، لأنها قد تزيد حالة جفاف الفم سوءا.