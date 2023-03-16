لو بتعانى من جفاف الفم.. اعرف أسبابه ومخاطره وأبرز الأعراض

كتبت ميرفت رشاد

يحدث جفاف الفم بسبب نقص اللعاب، يمكن أن يكون بسبب حالات طبية أو آثار جانبية للأدوية أو الجفاف بالنسبة للبعض، قد يترافق جفاف الفم مع شعور خفيف بعدم الراحة، بالنسبة للآخرين، يمكن أن يسبب صعوبات في الأكل والتحدث، وإليك كل ما تريد معرفته عن جفاف الفم ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

لماذا اللعاب مهم؟



تفرز الغدد اللعابية الثلاث الرئيسية (النكفية ، تحت الفك السفلي ، وتحت اللسان) اللعاب في الجسم، هذه الغدد مقترنة ومسئولة عن 90٪ من اللعاب المنتج، يفرغ اللعاب في الفم عن طريق القنوات، يتكون اللعاب من الماء (مكون أساسي) والبروتينات القيمة ، والمعادن ، والإلكتروليتات ، والإنزيمات يساعد اللعاب على:

الحفاظ على الأسنان واللثة نظيفة .

يزيل الطعام والحطام.

يساعد على الهضم .

يكسر اللعاب الطعام عن طريق إنزيمات مثل الأميليز.

يساعد في المضغ والبلع والتحدث.

منع تسوس الأسنان ، يقوي اللعاب سطح أسنانك عن طريق توفير كميات كبيرة من أيونات الكالسيوم والفلورايد والفوسفات.

يحارب بكتيريا الفم عن طريق ليسوزيم ولاكتوفيرين في اللعاب لهما خصائص مضادة للجراثيم.

أعراض جفاف الفم



إذا كنت تعاني من جفاف الفم ، فقد تواجه الأعراض التالية:

شعور بجفاف دائم في الفم

لعاب كثيف ورغوة وإحساس بالالتصاق

وجع أو حرقة في الفم

حث على شرب السوائل والماء بشكل متكرر

صعوبات في مضغ وابتلاع الأطعمة - خاصة الأطعمة الجافة

عدم القدرة على تحمل الأطعمة الحمضية أو الحارة

فقدان الشهية ومشاكل الهضم

رائحة الفم الكريهة

طعم متغير

فقدان الوزن

ما الذي يسبب جفاف الفم؟



الآثار الجانبية للأدوية :



يمكن أن تتسبب العديد من فئات الأدوية، بما في ذلك مضادات الكولين ومضادات الاكتئاب ومضادات الذهان ومدرات البول وخافضات ضغط الدم والمهدئات ومضادات القلق ومرخيات العضلات ومسكنات الألم والأدوية المضادة للحساسية، في جفاف الفم كأثر جانبي. تؤكد الدراسات أن أكثر من 500 دواء تم ربطها بجفاف الفم.

الجفاف :



يمكن أن يكون الجفاف بسبب فقدان الماء الزائد من الجسم (الإسهال والقيء وفقدان الدم) أو قلة تناول الماء.

متلازمة سجوجرن :



متلازمة شوجرن هي اضطراب مناعي شائع عند النساء فوق سن الأربعين، يتميز بجفاف العين والفم.

أمراض أخرى :



بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، واضطرابات الغدة الدرقية ، والتليف الصفراوي الأولي ، ومرض السكري الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد ، وأمراض الكلى في نهاية المرحلة يمكن أن تسبب جفاف الفم.

اضطرابات المناعة الذاتية :



يمكن أن تؤثر اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية على الغدد اللعابية وتقليل التدفق.

مخاطر الإصابة بجفاف الفم



يمكن أن يؤدي جفاف الفم إلى أمراض معينة. مع انخفاض إنتاج اللعاب ، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض الفم ، وخاصة التهاب اللثة ، وأمراض اللثة ، ورائحة الفم الكريهة ، والالتهابات الفطرية مثل مرض القلاع الفموي (داء المبيضات). إذا كان لديك أطقم أسنان ، فقد تواجه صعوبة في وضعها في الفم. يساعد اللعاب على هضم الأطعمة، تساعد إنزيماته على تقسيم الأطعمة إلى أشكال بسيطة. كما أنه يرطب الفم والحلق ويساعد على ابتلاع بلعة الطعام. يمكن أن يؤدي نقص اللعاب إلى زيادة الأحماض في المعدة وزيادة خطر الإصابة بمرض ارتجاع المرىء.