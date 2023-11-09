صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 7.4%.. ورأس المال يربح 97 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " إيجي إكس 30 " بنسبة 7.39% ليغلق عند مستوى 24312.92 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 6908.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 29341.40 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليغلق عند مستوى 5330.69 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 97 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.632 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.049 تريليون جنيه إلى 1.123 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 305.9 مليار جنيه إلى 324.2 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.355 تريليون جنيه إلى 1.447 تريليون جنيه بنسبة نمو 6.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 214.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.807 مليار ورقة منفذة على 643 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 172.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.260 مليار ورقة منفذة على 624 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 257.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6 مليارات جنيه، بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 248.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.6 مليار جنيه بحجم تداول 4.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 506.5 ألف عملية.