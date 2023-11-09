رئيس قبرص يدعو إلى مبادرة لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة عبر البحر

كتب سمير حسنى

دعا نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، إلى مبادرة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر.

وقال الرئيس القبرصي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، إن "قبرص قدمت أكبر حزمة مساعدات إنسانية عبر برنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر والأونروا باعتبارها الدولة الأقرب" معربا عن قلقه مما يحدث، مؤكدا ضرورة اعتماد الإجراءات اللازمة والجهود الجماعية لحل هذه الأزمة الذي يقضي بإقامة دولتين.

وأضاف أنه بشأن المبادرة القبرصية البحرية من أجل مواصلة التدفق المتواصل والسريع والآمن للمساعدات الإنسانية بطريقة فعالة وعملية فقد وضعنا اقتراحا شاملا من أجل إقامة ممر بحري أحادي الاتجاه آمن ومنظم باتجاه غزة.

وشدد على أن هذا الاقتراح يمكن تطبيقه على المدى القصير، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم سياسي لأنها تعتبر رزمة آمنة ومستدامة وموثوقة وتوفر مسارا آمنا للوصول إلى غزة ، لذلك هذه المبادرة مسار بحث مع دول فرنسا واليونان والبلدان الأخرى ونحن مستعدون للعمل معا من أجل تحقيق هذا الهدف الإنساني.