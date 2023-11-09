حياة كريمة.. محو أمية 19892 مواطنًا فى سوهاج خلال عام 2023

سوهاج عمرو خلف

قال محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، أن الفرع استطاع خلال العام محو أمية 19892 مواطن ومواطنة على مستوى مراكز المحافظة وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وذلك بنسبة 185% من مستهدف الربع السنوى الاول من خطة العام الدراسى 2023-2024.