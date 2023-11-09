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حياة كريمة.. محو أمية 19892 مواطنًا فى سوهاج خلال عام 2023

الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:30 ص
حياة كريمة.. محو أمية 19892 مواطنًا فى سوهاج خلال عام 2023 فصول محو الأمية - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قال محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، أن الفرع استطاع خلال العام محو أمية 19892 مواطن ومواطنة على مستوى مراكز المحافظة وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وذلك بنسبة 185% من مستهدف الربع السنوى الاول من خطة العام الدراسى 2023-2024. 
 
وأضاف الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن جامعة سوهاج تعد أحد ابرز الشركاء المساهمين فى تحقيق خطة محو الأمية لأهدافها على مستوى محافظة سوهاج من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جنباً إلى جنب مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة من خلال مبادرة "لا أمية مع تكافل".
 
 
 






سوهاج

محو الأمية

تعليم الكبار

جامعة سوهاج

التضامن الاجتماعى

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