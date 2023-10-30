محو أمية 65 مواطنا وتسليم 120 شهادة لآخرين فى مركز برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن مركز ومدينة برج العرب في الاسكندرية، أنه فى إطار حرص الدولة علي القضاء علي محو الأمية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى والمدن، شاركت الهيئة العامة لمحو الأمية في تقديم خدمات محو الأمية للمواطنين بمركز ومدينة برج العرب، للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى ونشر التعليم.

وأضاف مركز ومدينة برج العرب، أنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب حيث عقد امتحان محو أمية لعدد 65 دارسا، بمدرسة محمد فريد بقرية بنجر السكر، كما تم تسلم الشهادات لعدد 120 دارسا بالنادي النسائي بمدينة برج العرب الجديدة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بإدارة برج العرب.

وعلي صعيد آخر، استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، منذ أيام الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك لبحث سبل التعاون بين المكتبة والهيئة من أجل المساهمة فى قضية محو الأمية.