بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهامونى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة كمبوديا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهامونى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة كمبوديا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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