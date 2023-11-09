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الرئاسة الفرنسية: المساعدات المعلنة بالمؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو

الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:51 م
الرئاسة الفرنسية: المساعدات المعلنة بالمؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو ماكرون
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن المساعدات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الإنساني حول غزة تجاوزت مليار يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم في  وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض  :"نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع جون كيربى :"نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".

 

 

 







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